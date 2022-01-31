Dolar
13.41
Euro
15.01
Altın
1,797.32
ETH/USDT
2,559.10
BTC/USDT
37,312.00
BIST 100
2,002.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sivas'ın "Hobbit Evleri" kış güzelliğine büründü

Serhat Zafer   | 31.01.2022
Sivas'ın "Hobbit Evleri" kış güzelliğine büründü

Sivas

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışıyla park ve mesire alanları beyaz örtüyle kaplandı.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu. Mesire alanında kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının ardından Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı'nda da güzel manzaralar ortaya çıktı.

Bu arada Abdulvahabigazi Mahallesi muhtarlık binasında donmaması için açık bırakılan musluktan akan su buz tuttu.

Mahalle muhtarı Gazi Düzarduç, sosyal medya hesabından donan çeşmenin görüntülerini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Türkiye'de 88 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de Omicron varyantındaki gerilemeyle virüs bulaştırma katsayısı 1'in altına indi
Hindistan'da son 24 saatte 234 binden fazla yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Bingöl'de çocukların kızaklı kayak keyfi

Bingöl'de çocukların kızaklı kayak keyfi

Sivas'ın "Hobbit Evleri" kış güzelliğine büründü

Sivas'ta kalp hastası köylü ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı

Muğla-Denizli kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

Muğla-Denizli kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor
Sivas'ta Dipsiz Göl Şelalesi'nde dev buz sarkıtları oluştu

Sivas'ta Dipsiz Göl Şelalesi'nde dev buz sarkıtları oluştu
İdlib'deki kamplarda siviller geceleri ısınmak için kıyafetlerini yakıyor

İdlib'deki kamplarda siviller geceleri ısınmak için kıyafetlerini yakıyor