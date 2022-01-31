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Yaşam

Bingöl'de çocukların kızaklı kayak keyfi

Rıdvan Korkulutaş   | 31.01.2022
Bingöl'de çocukların kızaklı kayak keyfi

Bingöl

Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde çocuklar karın keyfini kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla çıkarıyor.

Beldeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde yoğun kar yağışıyla kapanan sokakları kayak pistine dönüştüren çocuklar kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

Tahtadan yaptıkları kızaklarla kayan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Çocuklardan Yusuf Emre Gençdoğan, tatil günlerini arkadaşlarıyla eğlenceli şekilde geçirdiğini söyledi.

Gençdoğan, "Kızakları kendimiz yapıyoruz. Kepçenin açtığı yollardaki tepelerden kızaklarımızla kayarak çok eğleniyoruz." dedi.

Büşra Gençdoğan, tatil günlerinde arkadaşlarıyla kızaklarla kayarak keyifli vakit geçirdiğini belirtti.

Ömer Faruk Gençdoğan da bu yıl kar yağışı sayesinde kuzenleriyle sürekli kızaklarla kayak yapma fırsatı bulduklarını kaydetti.



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