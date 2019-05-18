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Şırnak'ta iki PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak Silopi'de biri kadın 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

18.05.2019
Şırnak'ta iki PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak

Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan biri kadın 2 terörist, Habur Sınır Kapısı'na geldi.

Güvenlik güçlerine teslim olmalarının ardından gözaltına alınan teröristlerin işlemleri sürüyor.

Mart ayından bu yana 21'i kadın 52 teröristin Habur Sınır Kapısı'ndaki güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

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