Şırnak'ta iki PKK'lı terörist teslim oldu
Şırnak Silopi'de biri kadın 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Şırnak
Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan biri kadın 2 terörist, Habur Sınır Kapısı'na geldi.
Güvenlik güçlerine teslim olmalarının ardından gözaltına alınan teröristlerin işlemleri sürüyor.
Mart ayından bu yana 21'i kadın 52 teröristin Habur Sınır Kapısı'ndaki güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.