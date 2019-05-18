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Hatay'da şehit olan askerin cenazesi toprağa verildi

Hatay'da sınır bölgesinde gerçekleştirilen devriye görevinde Suriye tarafından Türkiye'ye yasa dışı geçmeye çalışanları yakalamak için müdahale edildiği sırada meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Onbaşı Üstün'ün cenazesi defnedildi.

Abdullah Özkul   | 18.05.2019
Hatay'da şehit olan askerin cenazesi toprağa verildi

Niğde

Hatay'da sınır bölgesinde gerçekleştirilen devriye görevinde Suriye tarafından Türkiye'ye yasa dışı geçmeye çalışanları yakalamak için müdahale edildiği sırada meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Üstün'ün cenazesi, Hatay'dan hava yoluyla Nevşehir'e, oradan da kara yoluyla Niğde'nin Kayırlı köyündeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehit Üstün için köy meydanında cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Şehidin annesi Gülsüm Üstün ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi Gamze Üstün de tabuta sarılarak "Beni şehit kardeşi yaptığın için gurur duyuyorum." dedi.

Törene, şehidin babası Ramazan Üstün, Iğdır'da vatani görevini yapan kardeşi Refik Üstün ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kırıkkale Mühimmat Ana Depo Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şehidin yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

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