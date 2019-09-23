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Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Hamdi Çelikbaş   | 23.09.2019
Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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