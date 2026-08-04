TFF Merkez Hakem Kurulu, 2026-2027 sezonu yaz semineri başladı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF İkinci Başkan Vekili Fuat Göktaş ile yönetim kurulu üyeleri, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem yöneticileri ile hakemler katıldı.

Bakan Bak, yaptığı açıklamada, eski bir hakem olarak MHK'nin yaz seminerinin açılış töreninde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Futbol ailesinin en önemli unsurlarından biri hiç şüphesiz hakemlerimizdir. Bu yaz seminerinde Merkez Hakem Kurulumuz öncülüğünde 2025-2026 sezonunu kapsamlı şekilde değerlendirecek; eğitim süreçlerini, yaşanan hataları, bu hatalardan çıkarılacak dersleri ve yeni sezona ilişkin hazırlıkları ele alacaksınız. Bu süreç yalnızca teknik bir eğitim programı değil; aynı zamanda bilgi birikiminizi, tecrübenizi ve öz eleştiri kültürünüzü geliştireceğiniz önemli bir fırsattır. Bir hafta boyunca gerçekleştireceğiniz çalışmaların sizleri yeni sezona çok daha güçlü şekilde hazırlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun Türk futbolu adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonumuzla birlikte özellikle son haftalarda spor güvenliği konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Futbol, milyonlarca insanın büyük bir heyecanla takip ettiği, toplumun her kesimini ortak duygularda buluşturan çok önemli bir değerdir. Böylesine büyük bir organizasyona hepimizin en iyi şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu hazırlık sürecinde hakemlerimizin rolü son derece önemlidir. Hakemliğe başladığımız yıllarda sıkça söylenen bir söz vardı, 'Bir düdükle binlerce insanı ayağa kaldıran kişi kimdir?' Cevabı elbette hakemdir. Bu söz, hakemliğin taşıdığı sorumluluğu en güzel şekilde anlatmaktadır. Vereceğiniz her karar yalnızca sahayı değil, tribünleri, ekran başındaki milyonları ve Türk futbolunun adalet algısını doğrudan etkileyecektir. Elbette futbolda hata vardır. Teknik direktör de hata yapar, futbolcu da hata yapar, hakem de hata yapabilir. Önemli olan hata oranını en aza indirebilmek, doğru iletişim kurabilmek ve oyunu en sağlıklı şekilde yönetebilmektir."

Futbolun sürekli bir değişim içinde olduğunu aktaran Bakan Bak, şunları kaydetti:

“Sizlerin de bu değişime en hızlı şekilde uyum sağlamanız büyük önem taşıyor. Bunun yanında psikolojik dayanıklılık da hakemliğin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Baskı altında doğru karar verebilmek, oyuncularla, teknik ekiplerle ve futbolun tüm paydaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmek başarılı hakemliğin temel şartlarıdır. Hedefimiz, tüm futbol ailesinin saygı duyduğu, adaletiyle ön plana çıkan hakemler yetiştirmektir. Türk hakemliği adına son iki yılda önemli bir altyapı oluşturuldu. Genç hakemlerimize fırsatlar verildi, eğitim süreçleri güçlendirildi ve bugün bu çalışmaların olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Genç hakemlerimizin her geçen gün daha güçlü şekilde ilerlediğini görmek bizleri memnun ediyor. Özellikle uluslararası tecrübeye sahip yeni eğitim direktörünün göreve getirilmesini Türk hakemliği adına önemli ve değerli bir adım olarak görüyorum. Sizlerden beklentimiz; maçlara en iyi şekilde hazırlanmanız, takımları ve oyuncuları doğru analiz etmeniz, FIFA'nın yeni uygulamalarını eksiksiz takip etmeniz ve oyunun hızını artırmaya yönelik kuralları kararlılıkla uygulamanızdır. Hakem cesur olmalıdır. Hakem kararlı olmalıdır. Hakem her şeyden önce adil olmalıdır. Hedefimiz temiz futbol, etik futbol ve marka değeri yüksek bir futbol ortamı oluşturmaktır. Türk futbolunu daha ileriye taşımak ancak ortak sorumluluk bilinciyle mümkün olacaktır. Hepinize yeni sezonda üstün başarılar diliyorum. Adaletin hakim olduğu, temiz futbolun kazandığı, güçlü Türkiye'ye yakışır güçlü bir Türk futbolu temennisiyle Merkez Hakem Kurulumuzun yaz seminerinin hayırlı olmasını diliyorum.”

Göktaş: "Temel hedefimiz, Türk futbolunda adalet kültürünü güçlendirmek"

TFF İkinci Başkan Vekili Fuat Göktaş, hakemlerin tarafsızlığının, cesaretinin ve tutarlılığının Türk futbolunun en büyük güvencelerinden biri olduğunu belirtti.

Futbolun en temel dayanağının adalet olduğunun altını çizen Göktaş, "Başta futbolcular olmak üzere, bu oyuna gönül veren milyonlarca taraftarın ortak beklentisi; adil, şeffaf ve tutarlı bir yönetim anlayışıdır. Sahada adaleti siz değerli hakemlerimiz temsil edeceksiniz. Vereceğiniz her karar yalnızca bir maçın sonucunu değil, milyonlarca insanın vicdanındaki adalet duygusunu da etkileyecektir. Bu nedenle tarafsızlığınız, cesaretiniz ve tutarlılığınız Türk futbolunun en büyük güvencelerinden biridir." şeklinde konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana tüm kulüplere eşit mesafede durduklarını aktaran Fuat Göktaş, "Aynı anlayışı hakemlerimizden de bekliyoruz. Camialardan, tribünlerden, kamuoyu baskısından ya da herhangi bir dış etkenden etkilenmeden; yalnızca oyun kurallarını, vicdanınızı ve adalet duygunuzu rehber edinerek görev yapmanızı istiyoruz. Türk futbolunun en büyük güvencesi bağımsız, tarafsız ve cesur hakem yönetimidir. Temel hedefimiz; Türk futbolunda adalet kültürünü güçlendirmek, temiz futbol anlayışını hakim kılmak ve hiçbir soru işaretine yer bırakmayan güvenilir bir yapı oluşturmaktır. Görevini dürüstlük ve özveriyle yerine getiren hakemlerimiz, yalnızca sahaya odaklanarak sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirdi. Amacımız, tüm liglerde ortak standartlara sahip bir eğitim modeli oluşturmak ve hakemlerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Son 2 sezonu Türk hakemliği adına yeniden yapılanma ve sürdürülebilir bir hakem havuzu oluşturma dönemi olarak değerlendirdiklerini ifade eden Göktaş, şu görüşleri paylaştı:

“Hakem havuzumuzu gençleştirirken, genç ve yetenekli hakemlerimizi de sisteme kazandırdık. Kurduğumuz yapının somut sonuçlarını almaya başladık. Geçiş sürecinin ardından hakemlerimiz uluslararası alanda önemli bir gelişim gösterdi; UEFA organizasyonlarında daha fazla görev almaya başladı. Süper Lig'de ise hakem performansındaki istikrar ve kalite artışı sahaya olumlu şekilde yansıdı. Türk futbolunu uluslararası standartlarla buluşturacak teknolojik yatırımlarımızı yeni sezonda da sürdüreceğiz. Kamuoyunda 'çipli top' olarak bilinen bağlantılı top teknolojisi için gerekli başvurular tamamlandı. Sensör ve yapay zeka destekli bu sistem sayesinde insan gözünün kaçırabileceği tartışmalı pozisyonlar çok daha hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla tespit edilebilecektir. Bunun yanında gelişmiş yarı otomatik ofsayt teknolojisini de Türk futbolunun hizmetine sunacağız. Gol çizgisi teknolojisini de en kısa sürede Süper Lig'de uygulamaya alacağız. Bu teknoloji, hata payını en aza indirerek adalet duygusunu güçlendiren en önemli yeniliklerden biri olacaktır. Amacımız Türk futbolunu her alanda daha ileriye taşımaktır. Sahip olduğumuz güçlü potansiyel, ortak akıl ve işbirliği kültürüyle bunu tüm futbol paydaşlarımızla birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum.”

Gündoğdu: "Amacımız yalnızca kuralları öğrenmek değil, bu değişimleri doğru, cesur ve tutarlı bir şekilde uygulayabilmektir"

TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, son 2 yılda attıkları adımlarla Türk hakemliğinde önemli mesafe katettiklerini söyledi.

Türk hakemliği adına önemli bir değişim ve dönüşüm planı ortaya koyduklarını aktaran başkan Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu planın temelinde kurumsal yapıyı güçlendirmek, insan kaynağını geliştirmek ve sürdürülebilir bir hakem sistemi oluşturmak vardı. Bugün geriye dönüp baktığımızda bu hedefler doğrultusunda önemli mesafeler katettiğimizi görüyoruz. Özellikle oluşturduğumuz havuz sistemi Türk hakemliğine yeni isimler kazandırdı. Rekabet ortamını güçlendirdi ve performans odaklı bir yapının oluşmasına önemli katkı sağladı. Artık temel hedefimiz yalnızca geniş bir hakem havuzu oluşturmak değil, her hakemin bireysel gelişimine odaklanan, kategorik ve kişiye özel eğitim modellerini hayata geçirmek olacak."

2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacının futbolun akıcılığını arttırmak, adaleti güçlendirmek ve hakem kararlarının doğruluk oranını yükseltmek olduğunu belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

“Biz de bu değişime hazırlanmak için çalışmalarımıza hazırlayıcı başladık. Süper Lig ve 1. Lig hakemlerimize iki ayrı eğitim programı uyguladık. Bugünden itibaren ise önümüzde bilişsel, atletik ve teknik açıdan oldukça yoğun geçecek bir eğitim süreci bulunuyor. Günümüz hakemliği yalnızca oyun kurallarını bilmekten veya fiziksel olarak hazır olmaktan ibaret değildir. İletişim kurabilen, liderlik gösterebilen, baskı altında doğru kararlar verebilen, teknolojiyi etkin kullanabilen ve psikolojik dayanıklılığı yüksek hakemler geliştirmek zorundayız. Amacımız yalnızca kuralları öğrenmek değil, bu değişimleri sahada doğru, cesur ve tutarlı bir şekilde uygulayabilmektir. Yeni sezonda oyunun hızını arttıran, futbolun akışını koruyan ve oyunun marka değerini yükselten bir hakem anlayışı ortaya koyacağız. Oyunun kalitesini düşüren, süreyi boşa harcayan ve futbolun ruhuna zarar veren her davranışa oyun kuralları çerçevesinde kararlılıkla müdahale edeceğiz. Yine yeni sezonda iletişim konusunda daha aktif, daha şeffaf ve daha ulaşılabilir olmayı hedefliyoruz. Kamuoyunu doğru bilgilerle bilgilendirecek, hakemlik kurumunun daha iyi anlaşılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Hakemlikte gelişimin sonu yoktur. Yeni sezonun Türk futboluna, kulüplerimize, hakem ailemize ve tüm futbol paydaşlarımıza sağlık ve başarı getirmesini diliyor, sezonun fair play ruhu içerisinde geçmesini temenni ediyorum.”

Taylor: "Türk hakemliğine ve futboluna katkı için buradayım"

MHK Elit Hakem Direktörlüğü görevine getirileAnthony Taylor, Türk futboluna ve hakemliğine katkı sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

TFF ile çalışmanın büyük bir onur olduğunu aktaran eski İngiliz hakem, "Türk futbolu, en tutkulu ve rekabetçi yerlerden biri. Türk hakemliğine ve futboluna katkı için buradayım. Hakem olmak, ciddi bir dikkat ve ciddiyet gerektirir. Karar alırken profesyonellik, cesaret ve adalet bizimle olmalı." ifadelerini kullandı.

Taylor, konuşmasının ardından futbol oyun kurallarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Açılış töreni, fotoğraf çekimi ve forma takdimiyle son buldu.