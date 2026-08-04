Lübnanlı kaynak: İsrail, sınır dosyası görüşmesinde Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartından geri adım attı

Lübnanlı üst düzey bir resmi kaynak, İsrail heyetinin İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden müzakerelerde ilk kez kara sınırı dosyasının ele alınmasını Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartına bağlama tutumundan geri adım attığını, uluslararası düzeyde belirlenmiş sınırların yeniden ortaya çıkarılması için çalışma yürütüleceğini söyledi.

Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin 7. turu, Roma'da devam ediyor.

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Lübnanlı kaynak, "Roma'daki müzakerelerde İsrail, sınır dosyası görüşmesinde Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartından geri adım attı." dedi.

Kaynak bundan sonraki süreçte 1923 yılında uluslararası düzeyde belirlenen sınırların yeniden ortaya çıkarılması için çalışma yürütüleceğini belirtti.

Söz konusu gelişmeyi müzakerelere katılan heyette uluslararası hukuk uzmanının bulunmasına bağlayan kaynak, bunun sınır dosyasının hukuki boyutunun önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Resmi kaynak, görüşmelerde ayrıca çerçeve anlaşması kapsamında belirlenen pilot bölgelerde uygulanacak mekanizmalara ilişkin teknik ve uygulama detaylarının ele alınmaya başlandığını aktardı.

Lübnan heyetinin öncelikli talebinin daha önce ilan edilen ateşkesin kalıcı hale getirilmesi olduğunu kaydeden kaynak, İsrail'in ihlallerinin durdurulmasının da temel öncelikler arasında yer aldığını söyledi.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan’ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "akan kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 6. turu, 4-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.