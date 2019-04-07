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Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 07.04.2019
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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