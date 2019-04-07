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Edirne'de yakalanan düzensiz göçmenlerden Hüseyni: Sınırlar açık haberleri yalan

Edirne'de yakalanan düzensiz göçmenlerden Hüseyni, "Sınırlar açık haberleri yalan. Buraya gelmeyin, sınırlar açık değil." dedi.

Salih Baran,Hakan Mehmet Şahin   | 07.04.2019
Edirne'de yakalanan düzensiz göçmenlerden Hüseyni: Sınırlar açık haberleri yalan

Edirne

Edirne'de sınırı topluca geçmek için kente gelen 950 düzensiz göçmen yakalandı.

"Sınırlardan geçişlerine izin verileceği" söylentilerine inanarak perşembe gecesinden itibaren Edirne'ye gelmeye başlayan düzensiz göçmenler için polis ve jandarma önlemlerini artırdı.

Kent girişleri, sınır köylerine giden yollar, otogar, tren garı ve otobanda kontroller artırılırken, uçangözler (drone) aracılığıyla yollar havadan da gözlendi.

Güvenlik güçleri, topluca sınırı geçmek için kente gelen 950 düzensiz göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresine teslim etti.

Gruplardan çağrı

Yakalanan düzensiz göçmenlerden İranlı Ali Hüseyni, sosyal medya ve mesajlaşma programları aracılığıyla binlerce kişinin aralarında sınırı geçmek için örgütlendiğini, gruplarda paylaşılan mesajlarda kendilerine sınırların açık olduğunun yazıldığını belirtti.

Paylaşımlarda Edirne'de toplanacakları yerlerin aktarıldığını ve kente geldiklerinde yapacakları talimatların yazıldığını ifade eden Hüseyni, "Bize gruplarda 'Edirne'ye gidin oradan Yunanistan'a geçeceğiz' diye yazıldı. Grup paylaşımlarında 'bir yerde toplanın, polis memurlarına çiçek verin, sakin toplanın, çatışmayın, çadır kurun bekleyin' dendi ama her yerde polis var. Sınırlar açık haberleri yalan. Buraya gelmeyin, sınırlar açık değil." diye konuştu.

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