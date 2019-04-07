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Şırnak'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Ekrem Payan   | 07.04.2019
Şırnak'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde yürütülen operasyonda sabah saatlerinde 5 terörist insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildi.

Operasyon kapsamında, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı birliklerince bölgede yapılan aramada, PKK'lı teröristlere ait AT-4 tanksavar füzesi, roketatar ve 5 sevk fişeği, antipersonel roket mühimmatı, 2 RPG termobarik mühimmat, M16 piyade tüfeği, suikast tabancası, 8 el bombası, 8 zaman ayarlı patlatma düzeneği, 12 uzaktan kumanda sinyal cihazı, 88 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri silahları incelemek üzere birliğe getirirken yaşam ve örgütsel dokümanlar ise imha edildi.

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