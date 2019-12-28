İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu iki terörist ülkelerine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda Hollanda uyruklu iki YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.