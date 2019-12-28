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İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu iki terörist ülkelerine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 28.12.2019
İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu iki terörist ülkelerine sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Hollanda uyruklu iki YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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