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Türkiye

Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü finansçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

Ekrem Payan   | 15.03.2019
Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak

Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü finansçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesinin haklarında "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu işlediği" değerlendirilen 8 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Şırnak ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, bir kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

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