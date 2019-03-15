Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı
Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü finansçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin yakalanması için operasyon devam ediyor.
Şırnak
Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü finansçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesinin haklarında "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu işlediği" değerlendirilen 8 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Şırnak ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, bir kişinin yakalanmasına çalışılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.