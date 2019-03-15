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Türkiye

İzmir'deki göçükte kalan bir kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesince metro vagonları için yaptırılan yer altı park alanının inşaatındaki göçükte kalan bekçilerden birinin cesedi bulundu.

Mustafa Yıldırım   | 15.03.2019
İzmir'deki göçükte kalan bir kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesince, metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatındaki göçükte kalan bekçilerden birinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanı inşaatında geçen gün meydana gelen göçükte kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, itfaiye ve AKS ekiplerinin bölgede yaptıkları çalışmalar kapsamında bugün bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışıyor.

Metro vagonu yer altı park alanı inşaatında 13 Mart'ta sabah vardiyasına gelen görevliler, 2 bekçinin olmaması ve bölgede göçük yaşanması üzerine durumu yetkililere bildirmiş, göçük altında kaldıkları tespit edilen bekçiler için kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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