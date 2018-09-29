Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Silopi'deki terör mağdurları için yapılan konutları 15 Ekim'e kadar teslim edeceğiz." dedi.

Fotoğraf: AA/Abidin Yel

ŞIRNAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör mağdurları için inşa edilen konutların 15 Ekim'e kadar teslim edileceğini açıkladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen Bakan Kurum beraberinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ile Cudi, Sur ve Konak mahallelerinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından terör mağduru aileler için inşası süren ve tamamlanan konutları gezdi, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Nur Mahallesi'ne geçen Kurum, Dicle Nehri kenarında bulunan Mem u Zin Parkı'nı gezdi, parkta oyun oynayan çocuklarla sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Kurum, Cizre Belediyesi tarafından yenilenen Atatürk Parkı'nın da açılışını yaptı.

Parkı gezen ve yapılabilecek düzenlemelerle ilgili talimat veren Kurum daha sonra Silopi ilçesine geçti.

Silopi'de konutların yapımı tamamlandı

Kurum beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile

Silopi'nin Şehit Harun Boy Mahallesi'nde terör mağdurları için inşa edilen konutlarla ilgili incelemelerde bulundu ve bilgi aldı.

Terör mağdurlarının konutların kendilerine ne zaman teslim edileceğine yönelik sorusu üzerine Kurum, konutların yapımının tamamlandığını bildirdi.

Kurum, "Konutları 15 Ekim'e kadar teslim edeceğiz. Hayırlı olsun." dedi.

Şehit güvenlik korucularının ailelerine taziye ziyareti

Bakan Kurum, Silopi'de 26 Eylül'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın Çalışkan beldesindeki yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Köy halkı tarafından Türk bayrakları ile karşılanan Kurum, köy camisinde şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit yakınları da Bakan Kurum'a, terörle mücadelenin devam edeceğini, kanlarının son damlasına kadar bu vatanı savunmak istediklerini belirtti.

Kurum da terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin gerekeni yapacağını vurguladı.

Şehit çocukları Nurettin Tosun ve İbrahim Yelboğa'yı yanına oturtan Kurum, babalarının kanının yerde kalmayacağını ifade etti.

"Bu mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız"

Kahraman millet var oldukça milletin, devletin bileğini kimsenin bükemeyeceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Bunlar sadece kendileri değil, dış mihraklar da destek oluyor. Biz bugün geziyoruz. İşte Şırnak, Cizre, Silopi, her yere uzanacağız, gitmediğimiz, basmadığımız toprak olmayacak. Allah herkese şehitlik nasip etsin. Biz bu mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Vatanımız, devletimiz sağ olsun." diye konuştu.

Bakan Kurum ve beraberindekiler beldeden ayrılırken vatandaşlar da ellerindeki Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "kahrolsun PKK" sloganları attı.

Sloganlar üzerine Kurum, aracını durdurarak, belde halkı ile görüştü.

Şehit korucu Süleyman Tosun'un kızı Halime Tosun (17) Bakan Kurum'a, "Babamın kanının yerde kalmamasını istiyoruz." dedi.

Bunun üzerine Kurum, Tosun'a içinin rahat olmasını, bu konuda ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.

Muhabir: Şimal Müldür ,Mehmet Demirhan,Abidin Yel