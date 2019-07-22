Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen biri kadın 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.