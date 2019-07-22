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Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Muhammed Şamil Aliağaoğlu   | 22.07.2019
Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen biri kadın 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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