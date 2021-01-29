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Türkiye

Silivri'de iskele yapımında kullanılan duba karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kara tahlisiye ekibini, Kurtarma-2 römorkörünü ve KEGM botunu bölgeye sevk etti.

Alparslan Ermiş,Mehmet Kara   | 29.01.2021
Silivri'de iskele yapımında kullanılan duba karaya oturdu

İstanbul

Tekirdağ'ın Şarköy Limanı'ndan Ambarlı'ya götürülen iskele yapımında kullanılan duba, olumsuz hava koşulları nedeniyle Silivri'de karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, içinde 6 kişinin bulunduğu özel bir şirkete ait duba, Fırtına-2 römorkörüyle Ambarlı Limanı'na götürülmek için Şarköy Limanı'ndan hareket etti.

Silivri'de iskele yapımında kullanılan duba karaya oturdu

Akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle dubanın römorkörle bağlantısının kesilmesi üzerine görevliler sürüklenmeye karşı sahile yakın bir yerde çapa attı.

Çapanın kopması neticesinde sürüklenen iskele yapımında kullanılan duba, Silivri Sahili Kumluk mevkisinde karaya oturdu.

Fırtına-2 römorkörü yedeğindeki dubanın koparak karaya oturduğu ihbarını alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), kara tahlisiye ekibini, Kurtarma-2 römorkörünü ve KEGM botunu bölgeye sevk etti.

Ekiplerin, dubadaki 6 kişiyi tahliye çalışmaları sürüyor.

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Silivri'de iskele yapımında kullanılan duba karaya oturdu

Silivri'de iskele yapımında kullanılan duba karaya oturdu