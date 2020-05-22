Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
logo
Türkiye

Sıcaktan bunalanlar iftarı Nemrut Dağı'ndaki kar ile yapıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan Nemrut Dağı eteğinden kar getirerek iftar açıyor.

İsmail Kaya   | 22.05.2020
Sıcaktan bunalanlar iftarı Nemrut Dağı'ndaki kar ile yapıyor

Adıyaman

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı eteklerinde erimeyen karların bulunduğu bölgeye gidenler, buradan iftarda tüketecekleri kar topluyor.

Kahta ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinden özel araçlarla devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'na giderek su termosu ve poşetlere kar dolduran vatandaşlar, iftarını kar veya kar ile pekmez karışımından yapıkları "karsambaç" ile açıyor.

Kahta ilçesinden gelen Eyüp Aslan, her yıl düzenli şekilde ramazan ayında en az haftada bir gün buraya kar götürmek için geldiklerini, ancak bu ramazan ayında salgın nedeniyle sadece bir defa gelebildiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 289'a yükseldi
İngiltere yurt dışından gelenleri karantinaya alacak
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 116 bin 111'e ulaştı
Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye ile Rusya ortak Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda görüşüyor

Benzer haberler

Sıcaktan bunalanlar iftarı Nemrut Dağı'ndaki kar ile yapıyor

Sıcaktan bunalanlar iftarı Nemrut Dağı'ndaki kar ile yapıyor

Türk Kızılay Genel Sekreteri Can: Alan el ile veren el arasında Türk Kızılay olarak hep köprü olduk

Dünya mirası Nemrut'ta Kovid-19 sessizliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerin telefonla bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerin telefonla bayramını kutladı
İHH İdlib'de ihtiyaç sahibi 200 bin sivile iftar ulaştırdı

İHH İdlib'de ihtiyaç sahibi 200 bin sivile iftar ulaştırdı
Umudunu kesmediği oğlu için her iftar sofrasına tabak ekliyor

Umudunu kesmediği oğlu için her iftar sofrasına tabak ekliyor