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Gündem, Ramazan 2023

TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'a gelen depremzedelerle iftar yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yaşamış olduğumuz büyük bir deprem sebebiyle bölgedeki kardeşlerimizin acısı, ıstırabı bütün milletimizin acısı ve ıstırabıdır. Bu sebeple bu ramazan biraz buruk geçiyor." dedi.

Büşra Çoban  | 26.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'a gelen depremzedelerle iftar yaptı

İstanbul

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküdar'da vatandaşlara yemek dağıtıp İstanbul'da misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı.

İlçede iftar için oluşturulan alanda vatandaşlarla bir araya gelen Şentop, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından İstanbul'da misafir edilen depremzedeler ile iftarda buluştu.

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, "Yaşamış olduğumuz büyük bir deprem sebebiyle bölgedeki kardeşlerimizin acısı, ıstırabı bütün milletimizin acısı ve ıstırabıdır. Bu sebeple bu ramazan biraz buruk geçiyor." dedi.

Çok büyük bir afetle karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren milletimiz, devletimiz seferber oldu. İnsanımızın kalbindeki, iyilik ve yardımseverlik ortaya çıktı. Milletimizin bütün fertleri bölgeye elinden gelen ne varsa o imkanları göndermeye çalıştılar. Vefat eden bütün kardeşlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Millet olarak hep beraber bu büyük acıların, büyük yıkımın üstesinden geleceğiz inşallah."

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