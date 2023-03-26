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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 14 mahallede sürecek

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının 14 mahallede devam edeceğini duyurdu.

Yalçın Çelen  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 14 mahallede sürecek

Hatay

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının Antakya ve Defne'deki Sümerler, Harbiye, Değirmenyolu, Subaşı, Çekmece, Hancağız, Hüseyinli, Çökek, Orhanlı, Ürgen Paşa, Odabaşı, Saraykent, Akasya ve Saçaklı mahallelerinde süreceği bildirildi.

Açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.


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