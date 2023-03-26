Bakan Bilgin: Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını ve aylık farklılıklarını ortadan kaldırdıklarını bildirdi.
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) March 26, 2023
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır.