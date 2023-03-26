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Bakan Bilgin: Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını ve aylık farklılıklarını ortadan kaldırdıklarını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Bakan Bilgin: Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

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