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Türkiye

TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a 'ezan' tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki göstererek, "Ezana karşı bir süredir devam eden sistemli saldırıları tahfif etmek, en az yapılan saldırılar kadar büyük bir cürümdür." ifadelerini kullandı.

Sinan Uslu   | 22.05.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a 'ezan' tepkisi

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öztrak'ın, "Bakanlar, sosyal medyada bu olayı köpürtme yarışına girdi. Bu sabah da kervana, atama Meclis Başkanı katıldı." yönündeki sözlerine cevap verdi.

Hürriyetin sembolü olan ezanı hedef alan alçakça saldırının, bir gün sonra tekrarlanması üzerine, dün konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğunu hatırlatan Şentop, "Söz konusu tweetin konusu ezana karşı yapılan saldırı, muhatabı da saldırının failleriydi. Tweette belirli bir kişi veya kurum hedef alınmıyordu. Ancak bugün CHP Sözcüsü, konusu ve muhatabı belli olan açıklamamdan rahatsız olmuş ve TBMM Başkanı olarak şahsıma yakışıksız bir tepki göstermiş. Anlaşılması zor bir durum." ifadelerini kullandı.

Ezana karşı bir süredir devam eden sistemli saldırıları tahfif etmenin, en az yapılan saldırılar kadar büyük bir cürüm olduğunu vurgulayan Şentop, "Bürokraside ve siyasette bulunduğu mevkilere sadece ve daima atanarak gelen bir kişinin, TBMM Başkanı'nın nasıl göreve geldiğini bilmemesine de şaşırmıyorum." açıklamasında bulundu.


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