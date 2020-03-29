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'Satranç çalışıyoruz' etkinliği başlıyor

"Evde kal, satrançla kal" kampanyası kapsamında 7-8 yaş grubuna özel "Satranç çalışıyoruz" etkinliği, 31 Mart Salı günü saat 15.00'te başlayacak.

Halil İbrahim Avşar   | 29.03.2020
'Satranç çalışıyoruz' etkinliği başlıyor

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenörler kurulu tarafından hazırlanan etkinlikte, FM Yasin Emrah Yağız'ın sunumuyla "satranc.org.tr" adresinden 7-8 yaş çocuklar için çeşitli seviyelere hitaben konular işlenecek, sorular çözülecek ve oyunlar oynanacak. 

İlk yayında taşların hareketi, saldırı ve savunma konuları üzerine kolaydan zora doğru alıştırmalar yapılacak.

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