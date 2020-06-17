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Türkiye

Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD saat 11.47'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.06.2020
Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hilvan'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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