Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi depremden 103 saat sonra kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta 103 saat sonra bir erkek, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş
Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan Barla Apartmanı enkazında çalışan Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve JAK ekipleri ile diğer arama kurtarma ekipleri, bir kişinin yaşadığını tespit etti.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu enkazdan çıkarılan 35 yaşındaki Ali İbrahim adlı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.