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AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklamalarda bulunuyor "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden evleri zarar görenlerin geçici olarak barınması için Yeni Hatay Stadyumu'nun çevresinde çadırlar kuruldu
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Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa'da hasar tespit çalışması başladı

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmaları başlattı.

Rauf Maltaş   | 10.02.2023
Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa'da hasar tespit çalışması başladı

Şanlıurfa

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, gruplar halinde merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde depremden etkilenen binalarda incelemede bulunuyor.

Binaların taşıyıcı kolonları ve zeminlerde inceleyen ekipler cihazlarla bina kontrolü yapıyor.

Apartmanların girişlerine barkod yapıştıran ekipler, hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulunuyor.

Bina sakinleri kapılarına yapıştırılan barkodları telefonlarından okutarak evlerinin durumuna ilişkin detaylı bilgi ve raporlara daha sonra ulaşabilecek.

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