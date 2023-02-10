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AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklamalarda bulunuyor "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden evleri zarar görenlerin geçici olarak barınması için Yeni Hatay Stadyumu'nun çevresinde çadırlar kuruldu
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremin 108. saatinde anne ve üç çocuğu sağ çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altına kalan anne ve üç çocuğu, 108. saatte sağ çıkarıldı.

Orhan Çiçek   | 10.02.2023
Hatay'da depremin 108. saatinde anne ve üç çocuğu sağ çıkarıldı Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki bir enkazdan ses alan itfaiye ekipleri, anne Neslihan Karadeniz (41) ile çocukları Fatma (21), Münire (15) ve Ramazan Karadeniz'e (7) ulaştı.

Ekiplerin, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından anne ve üç çocuğu, depremin 108'nci saatinde enkazdan çıkarıldı.

Sedyeye alınan yaralılar hastaneye götürüldü.

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