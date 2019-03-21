Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.22
Dolar
5.47
BIST 100
103,407.80
Altın
1,306.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Türkiye

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı.

21.03.2019
Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup teröristin ilçenin Suriye sınırından yurda giriş yapmak için girişimde bulunduğuna yönelik istihbarat alındı.

Bunun üzerine sınır hattındaki önlemlerini artıran ekipler, PKK/PYD üyesi 3 teröristi Türkiye'ye girerken yakaladı.

Teröristlerle birlikte 2 piyade tüfeği, 59 fişek, 2 tablet ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Zanlıların güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?
Bir terör ideolojisi olarak 'beyaz ırkçılık'
Japonya’nın savunma politikasındaki dönüşüm
Nil havzası hidropolitiğinde Çin faktörü: Mısır hegemonyasının sonu mu?

Benzer haberler

Mardin'de biri gri listede arananlardan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de biri gri listede arananlardan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tarihi cami asırlar sonra ibadete açılacak

Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerin 12 olduğu belirlendi

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerin 12 olduğu belirlendi