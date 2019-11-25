Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
107,736.40
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuşuyor
logo
Türkiye

Sakarya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 25.11.2019
Sakarya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede

Bolu

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya'nın Hendek ilçesinde saklandığı belirlenen DEAŞ şüphelisi S.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.Ç. gözaltına alındı, yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Bolu Adliyesine getirildi.

Şüphelinin, Bolu'da Cuma günü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan Irak uyruklu çift I.Z.K. (21) ile kocası W.S.H. (23) ile ilişkili olduğu belirlendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton

Benzer haberler

Sakarya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede

Sakarya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede

Sakarya'da fedakar öğretmenler ara tatilde okullarının tadilatını yaptı

İstanbul polisinden DHKP/C'ye tarihi darbe

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Deyrizor'a operasyon

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Deyrizor'a operasyon
'Teröristler kendi aralarında haberleşmekten korkuyor'

'Teröristler kendi aralarında haberleşmekten korkuyor'
İzmir merkezli 44 ildeki FETÖ soruşturmasında 80 tutuklama

İzmir merkezli 44 ildeki FETÖ soruşturmasında 80 tutuklama