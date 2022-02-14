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Muğla’da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in karar duruşması öncesi ailenin avukatı Rezan Epözdemir adliye binası önünde açıklamalarda bulunuyor.
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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Rauf Maltaş   | 14.02.2022
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda daha önce örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunan doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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