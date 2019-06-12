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'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nün ikinci günü tamamlandı

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşün ikinci günü tamamlandı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 12.06.2019
'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nün ikinci günü tamamlandı

Bolu

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ikinci günü sona erdi.

Çaydurt bölgesinden başlayan yürüyüşte zaman zaman sağanak altında kalan gruptakiler, Köroğlu mevkinde öğle yemeği yedi.

Daha sonra aralarında Hizmet İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcıları Halil Özdemir ve Mehmet Keskin'in de bulunduğu yaklaşık 250 kişi, 20 kilometre süren yürüyüşün ardından Yeniçağa ilçesi yakınlarında oluşturulan kamp alanında dinlenmeye çekildi.

Üçüncü günü yarın sabah saat 09.00'da başlayacak yürüyüş, Yeniçağa ile Gerede istikametinde devam edecek.


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