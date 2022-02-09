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Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin aranan zanlı Bursa'da yakalandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin aranan firari şüpheli Seccad Y, Bursa'da yakalandı.

Melike Gallenkuş   | 09.02.2022
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin aranan zanlı Bursa'da yakalandı

İstanbul

Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında aranan Seccad Y'nin Bursa'da olduğunu belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan operasyonla Bursa'da gözaltına alınan Seccad Y, İstanbul'a gönderildi.

Olayın geçmişi

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklanırken 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden birinin ise Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kaldırıldığı hastanede karantina süreci devam ediyor.

Cinayette kullanıldığı belirlenen silah ise Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinde bulunan kayalıklarda dedektör yardımıyla yapılan aramalar sonucunda bulunmuştu.

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