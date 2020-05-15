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Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Koca, "Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak yakında her gün görecek." mesajını paylaştı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 15.05.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıkan 15-20 yaş aralığındaki gençlere yönelik paylaşımda bulundu. 

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saatler sayılı da olsa, gün güzeldi. Umarım tadını çıkardınız. Bugüne kadarki desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak yakında her gün görecek."

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