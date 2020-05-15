Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı
Sağlık Bakanı Koca, "Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak yakında her gün görecek." mesajını paylaştı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıkan 15-20 yaş aralığındaki gençlere yönelik paylaşımda bulundu.
Saatler sayılı da olsa, gün güzeldi. Umarım tadını çıkardınız. Bugüne kadarki desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak, yakında her gün görecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 15, 2020
Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Saatler sayılı da olsa, gün güzeldi. Umarım tadını çıkardınız. Bugüne kadarki desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak yakında her gün görecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.