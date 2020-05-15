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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi

İstanbul'da görevli 41'i rütbeli 1958 polisin tayini, "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı.

Halil Demir   | 15.05.2020
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 41'i rütbeli 1958 personel, "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine tayin edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ile kıdemli başpolis, başpolis ve polis memurlarının atama listesi, il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 başkomiser, 13 komiser, 26 komiser yardımcısı ile 1 kıdemli başpolis, 7 başpolis ve 1909 polis memurunun tayini, "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı.

Başka illerden de 1 başkomiser, 7 komiser, 39 komiser yardımcısı ile 4 kıdemli başpolis, 5 başpolis ve 1128 polis memuru İstanbul'a atandı.

Atamalar sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mevcut personel sayısında 774 kişilik düşüş yaşandı.

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