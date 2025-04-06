Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,782.30
BTC/USDT
82,687.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul polisleri 170 araçlık kortejle kenti dolaştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında 170 araç ve helikopterin katılımıyla kortej düzenlendi.

Hamdi Dindirek  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
İstanbul polisleri 170 araçlık kortejle kenti dolaştı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı 50 motorize ekip ve 30 ekip aracı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 52 motorize ekip ve 30 ekip aracıyla 8 zırhlı araçtan oluşan kortej, Kadıköy Bostancı sahil yolunda toplandı.

Havada bir polis helikopterinin de eşlik ettiği kortejdeki motosikletlerde Türk bayrağı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün bayrakları yer alırken, ekip araçlarının önlerine de Türk bayrakları asıldı.

Sirenler eşliğinde yola çıkan kortej, Bağdat Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Bozdoğan Kemeri, Eminönü Meydanı ve Sarayburnu'ndan geçerek Sultanahmet Meydanı'na geldi.

Motosikletli ekipler burada Alman Çeşmesi ile Dikilitaş arasındaki alana sıralandı.

Güzergah boyunca korteji gören vatandaşlar ve araçlardaki sürücüler cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Bazı vatandaşlar alkışlayarak bazıları ise araçlarının kornalarına basarak polislere destek verdi.

Sultanahmet'teki yerli ve yabancı turistler de polislerin Polis Haftası'nı kutladı, fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul polisleri 170 araçlık kortejle kenti dolaştı
Pendik'te apartmanın girişindeki zemin kısmen çöktü
Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu
Bayram tatilinin son gününde yollarda dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi

Benzer haberler

İstanbul polisleri 170 araçlık kortejle kenti dolaştı

İstanbul polisleri 170 araçlık kortejle kenti dolaştı

İsveçli yüzücü Akdeniz'i geçmek için "Sarayburnu Fatihleri"yle kulaç atıyor

İstanbul'da bu yıl 81 bini aşkın kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 403 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 403 kişi gözaltına alındı
The Rasmus 6 Kasım'da İstanbul'da konser verecek

The Rasmus 6 Kasım'da İstanbul'da konser verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet