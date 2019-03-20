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Sabiha Gökçen Havalimanında taksiciler kravatlı olacak

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne bağlı taksicilere, gömlek ve kravat zorunluluğu getirildi.

Zafer Arslan   | 20.03.2019
Sabiha Gökçen Havalimanında taksiciler kravatlı olacak

İstanbul

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu memnuniyetini ve hizmet kalitesi arttırmak için yeni uygulamalar faaliyete geçiriliyor. 

Bu kapsamda, Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne (SAWKOOP) bağlı çalışan taksi sürücülerinin gömlek giymesi ve kravat takması zorunlu hale geldi.

SAWKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, yaptığı açıklamada, kravat ile daha kurumsal bir görünüşün ortaya çıktığını anlatarak, "Kravatın dışında diğer konular olan yaka kartı, kıyafet olarak ise lacivert ve siyahı belirledik. Bunlar bu şekilde olduğu zaman kurumsal olarak yolcu memnuniyetini artırarak daha kibar, daha beyefendi taksiciliği hedefliyoruz." diye konuştu.

Yolcuların giyim konusuna önem verdiğini belirten Çavuş, "Burada da kılık kıyafeti daha düzgün olan şoförler, kravatından saç tıraşına kadar yolcular tarafından daha fazla tercih ediliyor." dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanında çalışan taksici Bahtiyar Tural da yolcuların uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek, ''İyi tepkiler alıyoruz. Tüm arkadaşlarımızın kravat takması, araçlarının temiz olması, temiz giyinmesi insanların çok hoşuna gidiyor. İnşallah hep böyle olur. Dışarıdaki arkadaşlarımız da böyle olur." ifadelerini kullandı.


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