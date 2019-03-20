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Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan   | 20.03.2019
Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos Türkiye'ye gelecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Georgios Katrugalos'un yarın Antalya'ya geleceği ve söz konusu ziyarette Türkiye-Yunanistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.

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