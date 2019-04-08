Sabiha Gökçen 'Büyük Göç'ün yükünü aldı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, THY'nin İstanbul Havalimanına taşınması operasyonunu kapsayan günlerde 332 bin yolcuya hizmet verdi.
İstanbul
THY'nin "Büyük Göç"ünde, Atatürk Havalimanındaki uçuşların birçoğu Sabiha Gökçen Havalimanına kaydırıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Taşınma sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5-6-7 Nisan'da 332 bin yolcuya hizmet verdik. Toplam bin 973 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.'' dedi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na 3 gün boyunca 2 dakikada bir uçak iniş yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel'de de bu tarihlerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.
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