Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu
AA'nın mart ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 10, yaşam kategorisinde 15 ve spor kategorisinde 9 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafı" ile 5 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.
Haber kategorisi birincisi
Zirvedeki yolları açıyorlar -Van'ın Bahçesaray ilçesinde karayolları ekipleri, çığ tehlikesine rağmen yılın 7 ayı çalışma yapıyor.
Yaşam kategorisi birincisi
Doğu Anadolu'da kış -Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından beyaza bürünen Iğdır'da güzel görüntüler oluştu.
Spor kategorisi birincisi
Milli futbolculardan "Hello Brother" mesajı -A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı. Milli futbolcular, maç öncesi ısınmaya üzerinde Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello brother" (Merhaba Kardeşim) yazısının yer aldığı pankartla çıktı.
"Esrarengiz fareler" Ağrı Dağı'nı sevdi -Sahip olduğu 5137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın sulak alanlarında yaşayan ve halk arasında "esrarengiz fare"ve "koypu" olarak bilinen su maymunları, bölgeyi mesken tuttu. (Hüseyin Yıldız)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.