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Polonezköy Tabiat Parkı doğaseverleri bekliyor

Beykoz'daki Polonezköy Tabiat Parkı ve Yürüyüş Parkuru, renkli bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Muhammed Gencebay Gür   | 06.12.2019
Polonezköy Tabiat Parkı doğaseverleri bekliyor Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Polonezköy Tabiat Parkı doğaseverleri bekliyor

Beykoz'daki Polonezköy Tabiat Parkı ve Yürüyüş Parkuru, renkli bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )

Farklı renk tonlarına bürünen Beykoz'daki Polonezköy Tabiat Parkı, İstanbul'daki doğaseverleri bekliyor. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş parkuruyla da ziyaretçilerin ilgisini çeken park, fotoğraf sanatçılarının da uğrak mekanlarından biri. 

Parkın ziyaretçilerinden Murat Karakaya, "İstanbul'da bulunan en büyük zenginliklerden biri" olarak tanımladığı parka devamlı geldiğini belirterek, "İstanbul gibi bir yerde böyle kalabilmiş yerler bulmak artık çok zor. O yüzden buraya sık geliyorum. Sadece fotoğraf çektirmek için gelen arkadaşlarım dahi var." diye konuştu.

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