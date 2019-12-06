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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda konuşuyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ve AB İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 55 dakika süren kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.

Schinas'ın heyetinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.

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