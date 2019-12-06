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Türkiye

Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

Serdar Yiğit   | 06.12.2019
Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü Fotoğraf: Serdar Yiğit/AA

Kütahya

Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü

Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. ( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı )

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, iki gün etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü. İç Ege'de yer alan ve yüzde 65’i ormanlarla kaplı Domaniç'in dağlarında etkileyici manzaralar oluştu. 

Özellikle karda doğa yürüyüşü yapmayı sevenler için uğrak mekan olan Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki göletin bir kısmı ise dondu.

Beyaza bürünen bölge, drone ile havadan görüntülendi.

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