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Türkiye

Polislerden yolculara pasta ikramı

İstanbul Havalimanı'nda görevli polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yolculara pasta ikramında bulundu.

Kenan Irtak   | 10.04.2019
Polislerden yolculara pasta ikramı

İstanbul

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bir araya gelen polisler, burada pasta kesti. Polisler daha sonra bu pastayı, pasaport geçiş noktasında yolculara ikram etti. 

İkramdan memnun yolcular, bu anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Daha sonra polisler, pasta ikram ettikleri yolcularla fotoğraf çektirdi.

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