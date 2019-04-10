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Türkiye

Munzur Çayı taştı kara yolunda ulaşım aksadı

Tunceli'de, Munzur Çayı'nın taşması sonucu Tunceli-Ovacık kara yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı.

Haydar Toprakçı   | 10.04.2019
Munzur Çayı taştı kara yolunda ulaşım aksadı

Tunceli

Tunceli'de gece saatlerinde etkili olan sağanak ve karların erimesinin de etkisiyle su seviyesi yükselen Munzur Çayı, Tunceli-Ovacık kara yolunun 22'nci kilometresindeki Venk mevkisinde taştı.

Taşkın nedeniyle hafriyatın yola dolması yüzünden bir müddet kapanan kara yolu, iş makinesi desteğindeki ekiplerin çalışmasıyla kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Halen ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yoldaki ulaşımın, suların çekilmesiyle normale döneceği belirtildi.

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