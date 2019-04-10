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Türkiye

Kaybolan oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba tutuklandı

Nevşehir'de 15 ay önce kaybolan oğlunu öldürüp, evlerinin bahçesine gömdüğünü itiraf eden baba tutuklandı.

Alpaslan Körükcü   | 10.04.2019
Kaybolan oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba tutuklandı

Nevsehir

Nevşehir'de 15 ay önce kaybolan oğlunu öldürüp, evlerinin bahçesine gömdüğünü itiraf eden baba tutuklandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde 15 ay önce kaybolan oğlu Engin Karakollu'yu av tüfeğiyle öldürüp, evlerinin bahçesine gömdüğünü, İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında itiraf ettikten sonra gözaltına alınan baba Arif Karakollu Nevşehir'e getirildi.

Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Karakollu, Asliye Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Olay

Arif Karakollu, İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında, oğlu Engin Karakollu'yu (34) av tüfeğiyle öldürdüğünü, evlerinin bahçesine gömdüğünü itiraf etmiş, gözaltına alınmıştı.

İtirafın ardından Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) eğitimli köpeğin de yardımıyla söz konusu bahçede yaptıkları kazıda, Engin Karakollu'nun battaniyeye sarılı cesedine ulaşmıştı.

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