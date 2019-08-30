Euro
6.43
Dolar
5.83
BIST 100
96,030.47
Altın
1,528.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oslo’da Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısı düzenliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla TBMM tören alanından Ulus'taki Eski Meclis Binası'na kadar 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü düzenleniyor
logo
Türkiye

Pençe Harekatı'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

Pençe Harekatı kapsamında ele geçirilen mühimmat imha edildi.

Bilal Acar   | 30.08.2019
Pençe Harekatı'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

Ankara

Pençe Harekatı kapsamında ele geçirilen mühimmatın imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen EYP ve mayınların imha edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Komandolarımız, Pençe Harekatında mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor. Bir Katyuşa roketi ile 29 EYP ve 4 mayın daha yerinde tespit edilerek imha edildi." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

Pençe Harekatı'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

Pençe Harekatı'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

Şehitlerimizi uğurladık

Pençe-3 harekatında 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı

Metina bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Metina bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi