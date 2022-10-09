Hatay kırsalında çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Hatay'da Amanoslar bölgesi kırsalında çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla nokta istihbaratına dayalı gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Çörtük Operasyonu kapsamında, Payas ilçesinin Amanoslar bölgesi kırsalında arazi araması yapıldı.
Arazideki 2 depo içerisinde PKM makineli tüfek, 10 el bombası, 12 roket mühimmatı, 3 bin 920 çeşitli çaplarda fişek, 28 piyade tüfeği şarjörü, 7 EYP düzeneği, 129 fünye, 8 el telsizi, 4 el telsizi anteni ile 100 metre saniyeli fitil ele geçirilerek imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.