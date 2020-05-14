Olgunlaşma enstitüleri 1 ayda 20 milyon maske üretti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, olgunlaşma enstitülerinin 1 ayda 20 milyon maske ürettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İnsanımızın salgından korunması için gece gündüz demeden adeta bir fabrika hızında çalışan halk eğitim merkezlerimiz ve olgunlaşma enstitülerimiz 1 ay içinde 20 milyon maske üretti." ifadelerini kullandı.
İnsanımızın salgından korunması için için gece gündüz demeden adeta bir fabrika hızında çalışan Halk Eğitim Merkezlerimiz ve Olgunlaşma Enstitülerimiz 1 ay içinde 20 milyon maske üretti.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 14, 2020
Bu gurur hepimizin... Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/rZdr5Ycvbi
Bakan Selçuk, "Bu gurur hepimizin." diyerek emeği geçenleri kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.