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Olgunlaşma enstitüleri 1 ayda 20 milyon maske üretti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, olgunlaşma enstitülerinin 1 ayda 20 milyon maske ürettiğini bildirdi.

Yıldız Aktaş   | 14.05.2020
Olgunlaşma enstitüleri 1 ayda 20 milyon maske üretti

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İnsanımızın salgından korunması için gece gündüz demeden adeta bir fabrika hızında çalışan halk eğitim merkezlerimiz ve olgunlaşma enstitülerimiz 1 ay içinde 20 milyon maske üretti." ifadelerini kullandı. 

Bakan Selçuk, "Bu gurur hepimizin." diyerek emeği geçenleri kutladı.

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