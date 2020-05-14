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Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı.

Sefa Şahin   | 14.05.2020
Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları ile bir araya geldi

Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 ile mücadele ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunuldu.

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