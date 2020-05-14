Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları ile bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı.
Ankara
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, 30 ülkenin katılımıyla icra edilen NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına video konferans yöntemi ile katılmıştır. Toplantıda #COVID19 ile mücadele ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunulmuştur. pic.twitter.com/5ZxaHJUQPl— TSK (@TSKGnkur) May 14, 2020
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 ile mücadele ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.