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Kurumsal Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Yıldız Aktaş   | 18.03.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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