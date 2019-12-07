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Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 07.12.2019
Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Muş'un Şenyayla bölgesinde hava destekli operasyonla 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Muş'un Şenyayla bölgesine İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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